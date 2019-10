Van der Heijden stijgt bij Feyenoord in pikorde bij start Advocaat

Sjaak Troost stond aan de rand van het veld de pers te woord. De interim technisch directeur vertelde dat hij niet blij was dat de weggestuurde assistenten Makaay, Van Gastel en Landzaat hun ontslag via deze krant moesten vernemen. Daarnaast was hij open over de vraag of Advocaat, die John de Wolf en Cor Pot als assistenten heeft meegenomen, misschien wel langer dan tot het einde van het seizoen bij Feyenoord aan het roer staat. ,,Vraag me dat in december nog eens. Eerst dit.”