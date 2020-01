Van der Sar en Ten Hag verwachten deze winter geen nieuwe spelers meer bij Ajax

Door Freek Jansen

,,Ryan kan zeker een goede aanwinst zijn’’, stelt Edwin van der Sar. ,,Met hem erbij kunnen we meerdere posities voorin invullen. Daarmee denk ik dat we klaar zijn voor deze transferwindow.’’

Ajax zal geen vervanger meer halen voor Daley Blind, die met een hartblessure voor nog onbepaalde tijd niet inzetbaar is. ,,Daley heeft een paar testjes gedaan, maar het is nog niet te zeggen hoe lang hij eruit zal zijn. Hij heeft deze week ook een paar dagen vrijaf gekregen. Als hij terugkomt, gaan we verder met zijn herstel.’’

,,We hebben genoeg goede opties achterin’’, stelt de algemeen directeur. ,,Tegen Eupen speelden we met Edson Alvarez en Perr Schuurs. We hebben Joël Veltman en Lisandro Martinez. Maar natuurlijk is Daley een hele belangrijke speler, dat is duidelijk. Hopelijk kan hij weer snel helemaal fit op zijn vertrouwde plek spelen.’’

Perr Schuurs (l) haalt uit tegen KAS Eupen.

Erik ten Hag hoopte aanvankelijk nog Ryan Babel in Qatar te kunnen begroeten deze week. ,,Maar soms gaan dingen niet zo snel als we willen.’’

Toch is de trainer heel blij dat Ajax de komst van Babel voor elkaar heeft gekregen. ,,Gezien de blessures bij Neres en Huntelaar, die ontwikkelen zich niet dusdanig snel, dat we spoedig over hen kunnen beschikken. Dan is het ontzettend moeilijk op de markt om een speler te krijgen die er direct kan staan. Ik denk dat Babel een speler is die dat wel kan. Dan moet je toeslaan, dus dan is er heel goed geanticipeerd. Hij zal aanpassing nodig hebben, maar die periode hoeft niet lang te duren. Hij kent de spelers, hij kent Ajax, hij kent de Nederlandse competitie. Hij is fit. Hij heeft motivatie richting het EK, is multifunctioneel inzetbaar en hij heeft diepgang, maar kan ook in de bal spelen. Dus heel veel zaken, die ons kunnen helpen.’’

Dat er geen vervanger voor Blind komt, kan Ten Hag begrijpen. ,,Als er een kans zou zijn met de criteria van Babel, dan zouden we het doen. Maar ik houd niet van wintertransfers. Je krijgt bijna nooit een speler die je wil en het seizoen is nog maar vier maanden. Dus tegen de tijd dat een nieuwe speler is aangepast, is het seizoen voorbij.’’