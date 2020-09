Van der Sar schrijft open brief aan United-fans: ‘Zorg goed voor onze Donny’

,,Beste fans van Manchester United, ik hoop dat het goed met jullie gaat. Het ziet ernaar uit dat onze wegen elkaar weer eens kruisen. Een van onze spelers gaat voor jullie spelen. En zoals zoveel spelers die hem al voor gingen, was hij bij ons sinds hij een kleine jongen was. Kort na zijn debuut werd hij een van onze beste spelers. De afgelopen jaren waren geweldig. Van de Europa League-finale, no hard feelings (Ajax verloor de finale in 2017 van Manchester United, red.) tot onze Champions League-campagne en het kampioenschap in de eredivisie. Het team waar hij deel van uit maakte, liet de wereld zien wie wij zijn en waar Ajax voor staat", schrijft Van der Sar.



,,Net als jullie zijn we trots op onszelf als club die jeugd laat ontwikkelen en de kans geeft op het hoogste niveau. Je zou kunnen zeggen dat jullie nieuwe ster de belichaming is van die trots. Het is een van de redenen dat we hem niet graag zagen vertrekken, maar we snappen dat het tijd is voor hem om verder te gaan, om verder te dromen. En waar kan dat beter dan in jullie theater? Geloof me, ik kan het weten. Zorg alsjeblieft goed voor onze Donny en help hem met zijn dromen. Geniet van de toekomst!”