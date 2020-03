Van der Streek: ‘Dit is uniek, nu willen we doorpakken’

Sander van de Streek was verantwoordelijk voor de 1-0 uit een vrije trap. ,,We hadden het zo afgesproken. Dit zijn de momenten waarop je Ajax moet pakken. De bal werd goed aangesneden, ik kon hem mooi verlengen en hij vliegt er lekker in. We hadden besproken dat de eerste zone vrij kwam en dat de bal daar moest komen en als die bal zo perfect wordt gegeven dan moet je gewoon je kop er tegen aanzetten.” De overtreding die uiteindelijk leidde tot de penalty werd ook gemaakt op Van der Streek. ,,Ik wilde net kappen en toen pakte hij mij linkerbeen. En ja, dan ga ja liggen.” FC Utrecht gaat voor het eerst sinds 2016 weer de bekerfinale spelen. ,,FC Utrecht staat er om bekend om in de beker goede prestaties neer te zetten. Dit is uniek. Nu willen we doorpakken.”

Kerk levensgevaarlijk

Kerk was na afloop in extase. ,,Ik heb nog nooit een finale meegemaakt, dus ik ben heel benieuwd. Ik ben helemaal kapot maar ik heb alles gegeven. Als het publiek zo tekeer gaat ga je daar in mee.” Van der Streek was blij met zijn aanvaller. ,,Kerk is dodelijk in de omschakeling en heel sterk. Dit zijn echte kwaliteiten van hem, hij is zo'n goede werker, hij schakelt goed om, hij is echt dodelijk.”