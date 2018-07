Van der Vaart krijgt baan aangeboden bij Deense bookmaker

Het Deense gokbedrijf Odds.dk heeft daar alle begrip voor en heeft Van der Vaart inmiddels een baan aangeboden waar hij wel gewoon voor betaald krijgt. ,,We zijn natuurlijk geen Real Madrid of Tottenham Hotspur, maar we zijn ook geen Esbjerg", stellen de Deense bookmakers. ,,We kunnen je een basissalaris aanbieden, al zal dat natuurlijk niet genoeg zijn voor een extravagante levensstijl. Maar je lijkt ons iemand die dat niet nodig heeft. En het is publiek geheim dat Jutland een van de goedkoopste regio's van Denemarken is. Samen met het salaris van Estavana moet het meer dan genoeg zijn om ook nog een of twee keer per jaar naar Nederland te gaan."