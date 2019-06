Van der Ven blijft voorlopig hoofdtrainer van FC Den Bosch

Jeugdadept Wakana straalt bij eerste stapjes in selectie GA Eagles

26 juni Het was maandag 1 april. Slechts vijf schamele minuten, maar voor Samuel Wakana driehonderd tellen voor de eeuwigheid. Zijn debuut in de hoofdmacht van Go Ahead Eagles, op het warme kunstgras in Oss, zorgden voor een siddering in het imposante lichaam van de negentienjarige Twellonaar. ,,Een bijzonder moment. Ik heb een droom, mijn hele leven al. Ik wil profvoetballer worden en daar wijkt alles voor.’’