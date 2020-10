Van der Water blijft bij Heracles, Douglas Costa en Choupo-Moting naar Bayern

Schmidt: Nog niet in staat om elke drie dagen te spelen zoals ik dat voor ogen heb

4 oktober PSV-coach Roger Schmidt gaf na de moeizame thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-0) volmondig toe dat er voor hem nog het nodige werk in Eindhoven te doen is. ,,We zijn nog niet in staat om elke drie dagen te spelen zoals ik dat voor ogen heb", liet de Duitse trainer weten.