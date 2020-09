Van der Water krijgt maximale boete na ‘af-appen’ wedstrijd: ‘Ploeg in steek gelaten’

Silvester van der Water krijgt van Heracles een fikse boete nadat hij zich zaterdag per appje afmeldde voor de wedstrijd tegen Willem II. Vanmorgen gingen speler en club met elkaar in gesprek. Of hij alsnog blijft bij Heracles is nog niet bekend.

Van der Water heeft het behoorlijk bont gemaakt bij Heracles door te weigeren om te spelen. De aanvaller wil naar Orlando City verkassen, maar de club uit Almelo wil hem niet zomaar laten gaan. Zaterdag appte de aanvaller zijn trainer Frank Wormuth om zich af te melden en liet vervolgens niets meer horen.

Daarvoor moet hij nu flink in de buidel tasten. Hoe hoog de boete is, maakt de club niet bekend. Wat de gevolgen van de actie verder zijn, blijft ook nog ongewis. „We hebben tegenover Silvester ons ongenoegen geuit over zijn gedrag van afgelopen weekend”, vertelt technisch directeur Tim Gilissen. „Hij heeft daarmee zijn medespelers, de staf en onze supporters in de steek gelaten.”

Saamhorigheid

Meteen na de wedstrijd tegen Willem II al zei Gilissen dat hij zeker in deze periode wat saamhorigheid verwacht van spelers. „Dat Silvester zich nu, in tegenstelling tot de openingswedstrijd tegen ADO Den Haag, van een verkeerde kant heeft laten zien past daar niet bij. Daarom hebben we hem de maximale boete opgelegd.”

Van der Water trainde maandag niet mee, dinsdag is de ploeg vrij. „We hebben hem naar huis gestuurd om verder na te denken over zijn gedrag”, zegt Gilissen. „Woensdag meldt ook Silvester zich weer op de club. Dan gaan we opnieuw met elkaar in gesprek en kijken we hoe we met elkaar verder gaan. Het initiatief daarvoor ligt bij hem.”