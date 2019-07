Van Dijk, De Ligt én De Jong genomineerd voor FIFA speler van het jaar

Miedema beloond voor topseizoen

Bij de vrouwen is Vivianne Miedema één van de genomineerden. De spits van Oranje en Arsenal wordt daarmee beloond voor een uiterst succesvol seizoen. De concurrentie is wel moordend, met onder meer de Amerikaanse wereldkampioenen Alex Morgan en Megan Rapinoe op de shortlist.



Miedema had met haar drie treffers een belangrijk aandeel in het behalen van de finale tijdens het afgelopen WK in Frankrijk. Een nog grotere rol speelde ze met 22 goals in het veroveren van de Engelse landstitel met Arsenal. Miedema werd door haar collega-speelsters uit de Engelse competitie eerder ook al gekozen als beste voetbalster van het seizoen.



De andere genomineerden zijn Julie Ertz, Rose Lavelle, Alex Morgan en Megan Rapinoe (allen wereldkampioen geworden met de Verenigde Staten), Lucy Bronze en Ellen White (Engeland), Caroline Graham Hansen en Ada Hegerberg (Noorwegen), Sam Kerr (Australië) en Wendie Renard (Frankrijk). Stemmen kan via de site van de FIFA. Wie er met de prijs vandoor gaat wordt op 23 september bekendgemaakt tijdens een gala in Milaan.