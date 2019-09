Van Dijk en Wiegman grijpen naast award, Van Veenendaal wél verkozen

Ook Sarina Wiegman greep naast een award. De bondscoach van de Leeuwinnen was genomineerd in de categorie The Best FIFA Women’s Coach, een award die ze in 2017 al in ontvangst mocht nemen. Vanavond ging die prijs naar Jill Ellis, die de vrouwen van de Verenigde Staten naar de wereldtitel hielp afgelopen zomer.



Voor Sari van Veenendaal was het wel feest. De keeper van de Leeuwinnen én Atlético Madrid werd verkozen tot The Best FIFA Women’s Goalkeeper. Ze ontving de prijs uit handen van Samuel Eto’o, voormalig spits van onder meer Barcelona en Internazionale.