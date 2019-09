Van Dijk: Ik kon niet geloven dat de scheids die penalty gaf

VideoVirgil van Dijk twijfelde geen moment over het verloop van de kraker tegen Duitsland. Ook niet na de sneller achterstand. ,,Er was niet veel aan de hand. Alleen wilde de scheidsrechter het nog even spannend maken. Ook jammer hoe we de eerste goal tegen kregen.”

De aanvoerder vond dat Oranje de hele wedstrijd domineerde. ,,De eerste helft kon ons spel wel sneller. Ik vond het verrassend dat ze gingen inzakken en hoopten op balverlies bij ons”, zei Van Dijk bij de NOS.

Na de gelijkmaker van Frenkie de Jong en de eigen goal van Jonathan Tah kwam Duitsland dankzij een penalty van Toni Kroos op 2-2. Matthijs de Ligt kreeg de bal tegen zijn hand aan. ,,Ik kon het niet geloven dat de scheids die penalty gaf, want Matthijs had helemaal niks door. Maar ja, het is zijn beslissing. Daarna hebben wij het alsnog rechtgezet.”

De Ligt over de strafschop die tot de 2-2 leidde: ,,Ik kon er niets aan doen. De bal sprong omhoog en verdween uit mijn zicht. Plotseling viel die op mijn hand. Dat was zeker niet mijn bedoeling.”

De Ligt sprak van twee verschillende helften. ,,Aanvankelijk was het best lastig en waren er weinig kansen. Duitsland had iets de overhand. We wisten dat na de hervatting er voor ons mogelijkheden zouden komen. We wisten ook meer af te dwingen. Het betere spel van ons is beloond met de overwinning.”

Van Dijk denkt dat de zege op Die Mannschaft heel belangrijk is voor het zelfvertrouwen. ,,En terecht want we hebben een geweldig elftal. We hebben goed gespeeld. Dit is een mooie stap richting EK.”

