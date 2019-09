Van Dijk maakt zich geen zorgen om De Ligt: ‘Iedereen weet hoe goed hij is’

Met een diepe buiging verwelkomde bondscoach Ronald Koeman maandagmiddag zijn aanvoerder Virgil van Dijk in het trainingskamp van het Nederlands elftal voor de komende interlands in de EK-kwalificatie tegen Duitsland en Estland.

,,Maar ik heb gezegd dat hij snel weer rechtop moest gaan staan”, lachte de als beste voetballer van Europa verkozen verdediger. ,,Hij heeft ook een grote rol in die prijs gehad, net als alle spelers van Oranje en Liverpool. Uiteindelijk hebben we die prijs van mij met z’n allen gewonnen. Iemand moet ‘m ophalen en dat ben ik nu toevallig.”

Niet Lionel Messi of Cristiano Ronaldo maar Van Dijk mag zich beste voetballer van Europa noemen. Over drie weken zit hij tijdens een gala in Milaan weer naast de twee superaanvallers als de FIFA de beste voetballer van de wereld bekendmaakt. En alsof dat niet voldoende is, deelt het tijdschrift France Football later ook nog een Gouden Bal uit aan een speler die volgens hen de beste van de wereld is. ,,Allemaal leuk die erkenning”, zegt Van Dijk die zich ook al beste speler van de Premier League mag noemen. ,,Maar ik vind de prijzen die we als team winnen echt belangrijker. De Champions League en Supercup met Liverpool, helaas net niet de Nations League met Nederland “

Volledig scherm © UEFA via Getty Images De imposante verdediger van Liverpool lijkt bijna verlegen als hem naar de individuele prijzen van de UEFA en FIFA wordt gevraagd. Je zal hem nooit horen zeggen dat hij beter kan voetballen dan Messi en Ronaldo, die op jonge leeftijd al zo veel talent hadden dat ze nooit voor een contract hoefden te knokken. “Je kan mij niet eens met hen vergelijken”, zegt hij. ,,Maar ik heb wel een goed seizoen gedraaid. En ik vind het ook leuk dat de UEFA een keer voor een verdediger heeft gekozen. Ook dat is erkenning. Ik blijf echter gewoon Virgil. Dat zal een individuele prijs echt niet veranderen.”

Kritiek

Van Dijk zit even anders in zijn vel dan Matthijs de Ligt, zijn maatje centraal in de defensie bij Oranje. Waar de verdediger van Liverpool zich op 23 september misschien wel de beste voetballer van de wereld mag noemen, daar kreeg de oud-speler van Ajax bakken kritiek over zich uitgestort na zijn slechte debuut voor Juventus van zaterdag in de topper met Napoli (4-3). Hij zag er niet goed uit bij alle drie de treffers van de bezoekers uit Napels en werd in enkele kranten beoordeeld met slechts een drie.

,,Natuurlijk is dat niet leuk”, beseft Van Dijk. ,,Maar hij moet zich niet druk maken. Hij is pas twintig jaar en iedereen weet hoe goed hij kan verdedigen. De media schrijven vaak wat de mensen willen lezen. Hij moet gewoon blijven doen waar hij goed in is. Dan komt het allemaal wel goed.”