Van Dijk: Oranje heeft nog een lange weg te gaan

Matthijs de Ligt vierde tegen Duitsland zijn eerste doelpunt in het Nederlands elftal. Volgens de verdediger was het echter lekkerder geweest als Oranje ook een punt had overgehouden aan het duel in Amsterdam. ,,We hadden tot het einde geconcentreerd moeten blijven. Dit is heel zonde”, zei hij bij de NOS over de late 2-3 van Nico Schulz.



,,De eerste helft stonden we niet goed. We wisten niet precies hoe ze zouden spelen. De druk van voren en achter was er niet. Daardoor konden zij in een grote ruimte voetballen”, analyseerde de verdediger de eerste helft waarin de Duitsers twee keer scoorden. ,,Dan zul je compacter moeten spelen om het hen moeilijk te maken.”



,,De eerste helft speelden we met een bepaalde angst. In de tweede helft moet je toch wat, je staat met 2-0 achter”, zei De Ligt. ,,Dan zie je dat we goed voetballen. Het was alleen een helft te laat.”