Van Dijk terug bij Oranje: Ik hoor er ook wel bij

,,Ik wil natuurlijk altijd voor de nationale ploeg voetballen'', zei Van Dijk vanavond toen hij zich bij het spelershotel Huis ter Duin in Noordwijk meldde. ,,Ik ben ook echt heel erg blij. Als je naar alle beschikbare verdedigers kijk, dan hoor ik er misschien ook wel bij. Maar ik zat vrijdag niet bij de selectie en nu ben ik er dan toch bijgehaald.''



De 26-jarige Van Dijk liep in januari een zware enkelblessure op en dacht zijn laatste wedstrijd voor Southampton te hebben gespeeld. Engelse topclubs stonden voor hem in de rij en als je de mediaberichten mocht geloven, dan zou hij misschien wel de duurste verdediger ter wereld worden. ,,Natuurlijk wilde ik wel een stapje hogerop maken'', erkende de geboren Brabander. ,,Maar uiteindelijk wilde Southampton mij niet laten gaan.''



Van Dijk deed er alles aan een vertrek te forceren en miste daardoor een deel van de voorbereiding op dit seizoen. ,,Maar je bent toch prof, dus nu geef ik weer alles voor de club. Halverwege het seizoen kunnen we misschien weer kijken wat er dan mogelijk is'', doelde hij op de transfermarkt die dan weer open gaat.



Bondscoach Dick Advocaat zit niet heel ruim in zijn centrale verdedigers. Stefan de Vrij voelde zich te geblesseerd voor Oranje maar verscheen zaterdag wel aan de aftrap bij Lazio. Wesley Hoedt is wel opgeroepen, maar die zat zaterdag bij Southampton op de bank omdat Van Dijk mocht beginnen. Matthijs de Ligt, Karim Rekik en eventueel Joël Veltman zijn de andere opties voor de bondscoach voor de twee centrale posities in de defensie.



Van Dijk wilde niet te lang speculeren over een basisplaats voor de laatste groepswedstrijden in de WK-kwalificatie tegen Wit-Rusland en Zweden. ,,Kijk, ik zat aanvankelijk niet bij de selectie en ben pas later opgeroepen'', zei hij. ,,Ik ben wel heel blij met het vertrouwen van de bondscoach. Hopelijk mag ik hem daarvoor terugbetalen.''