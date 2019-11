Van Dijk: We gaan naar het EK, maakt niet uit hoe

,,We gaan naar een eindtoernooi, dat is het belangrijkste”, sprak de aanvoerder bij de NOS. ,,We wilden winnen vanavond en dat had ook gekund. Maar goed; we hebben de klus geklaard. En het maakt me niet zoveel uit hoe.”



Na een wankele openingsfase en een gemiste strafschop van Steven Davis voor rust, had Oranje na de pauze de zaakjes wel orde. Het punt, dat nodig was voor plaatsing, kwam niet meer in gevaar. Van Dijk: ,,Het laatste kwartier gingen zij wat directer spelen en dus moesten we sterk blijven achterin. Dat hebben we met vlagen goed gedaan, we stonden goed. Ach. we kunnen er lang en breed over praten; we gaan naar het EK. Laten we ervan genieten.”