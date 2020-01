Van Egmond hoopt op twee Nederlandse scheidsrechters op EK 2020

Naast Björn Kuipers, die al op twee EK's en twee WK's actief was, is ook Danny Makkelie kandidaat om op de Europese eindronde te fluiten. De kans is aanwezig dat daarnaast ook nog een aantal Nederlandse scheidsrechters als videoarbiter naar het EK gaan.

,,We kunnen er nog niet helemaal van uitgaan, maar we hopen dat we twee arbitrageteams kunnen afvaardigen", zei Van Egmond vandaag in Zeist, waar hij met al zijn scheidsrechters de eerste seizoenshelft besprak. Voor Kuipers, die in maart zijn 47ste verjaardag viert, zou het WK 2018 eigenlijk zijn laatste grote toernooi zijn. De Europese voetbalbond UEFA vroeg de Oldenzaler echter of hij nog een tijdje door wil gaan met fluiten. In maart maakt de UEFA bekend welke arbiters voor het EK 2020 zijn geselecteerd.