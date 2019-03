Van Gaal: Euforie rond Ajax overdreven

Dit zei Louis van Gaal vanavond bij de boekpresentatie van de biografie van Gerard van der Lem. Van Gaal was totaal niet onder de indruk van Real Madrid. Van Gaal denkt dat Ajax in de kwartfinales veel sterkere teams kan tegenkomen.



Van Gaal overhandigde Van der Lem het eerste exemplaar van diens biografie. Van der Lem was in 1995 de assistent van Van Gaal bij Ajax. Voor zijn oud-collega had Van Gaal lof: ,,Gerard heeft de macht van de warmte en de toonhoogte. Hij was de man die de scherpe randjes bij mij kon afvlakken. In de samenwerking waren we complementair.’’