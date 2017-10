Van Gaal: KNVB heeft nood aan beste opleider

,,Iemand van 30, 40 jaar die tien jaar bij de KNVB wil blijven.'' Voor zichzelf ziet Van Gaal geen functie bij de KNVB, liet hij in september in een groot interview in deze krant weten. ,,Ik ben afgelopen jaar gevraagd voor zo'n beetje élke functie bij de KNVB en heb op alles 'nee' gezegd. Ik ben 'klaar', in principe, maar ik vind wel: zeg nooit nooit."

Van Gaal stelde in dat interview dat een bondscoach nooit ontslagen mag worden tijdens een kwalificatiecyclus. ,,Je krijgt jongens maar acht keer te zien in een jaar. In die spaarzame tijd moet jij je visie zien over te brengen. Dat is nog veel lastiger dan bij een club.''