Van Gaal kritisch op Timber: ‘Hij moet niet dribbelen, maar ballen inspelen’

Met videoBondscoach Louis van Gaal was trots op de comeback van Oranje , dat vanavond kort na rust op een 0-2 achterstand kwam. Memphis Depay had in de 91ste minuut de 3-2 op zijn schoen, maar schoot zijn penalty tegen de paal. ,,Ik hoop dat hij ze straks op het WK wel maakt.”

,,Ik ben heel trots op mijn team. Op de veerkracht, de spirit en de wijze waarop we de tweede helft gespeeld hebben. In de eerste helft was het weer hetzelfde als afgelopen woensdag tegen Wales: vaak onzorgvuldig spel en dus veel balverlies", zei Van Gaal bij de NOS, waar hij niet bepaald joviaal reageerde op de meeste vragen van Jeroen Stekelenburg. ,,We moeten eerder scannen wanneer we iemand in de diepte kunnen aanspelen. Dat is jammer. Maar de manier waarop we terugkomen. Zij hebben twee keer op doel geschoten en die gaan er allebei in.”

Oranje kwam al na achttien minuten op achterstand door de uithaal van de Poolse rechtsback Matty Cash. ,,Die bal had Mark Flekken moeten hebben. Ik vind het knap dat een speler dat direct na afloop toegeeft. Ik heb het daar in de rust niet over gehad, want ik probeer spelers op te beuren als we achter staan.”

Van Gaal pakte ook Jurriën Timber na afloop nog even openlijk aan. De twintigjarige verdediger van Ajax werd in de 64ste minuut vervangen door Jordan Teze, de 22-jarige verdediger van PSV die afgelopen woensdag na zijn debuut in Cardiff nog de nodige kritiek kreeg. ,,Ik was niet tevreden over Jurriën Timber. Hij ging veel te vaak dribbelen, waar hij gewoon de bal had moeten inspelen. Jordan Teze heeft een snelle pass. Het zijn allemaal leermomenten voor die jonge spelers. Timber zal hier ook van leren. Ik vermoed dat hij op zijn laatste benen loopt. Dat is ook niet zo gek, het was een lang seizoen voor hem op deze leeftijd.”

Van Gaal baalde uiteraard ook van de gemiste strafschop van Memphis, die Oranje nog de 3-2 winst had kunnen bezorgen met iets meer beheersing vanaf elf meter. ,,Memphis heeft niet zijn beste wedstrijd gespeeld. Hij had op het einde nog de winnende moeten maken. Ik hoop dat hij ze straks op het WK wel maakt, daar gaan we wel vanuit", zei Van Gaal, die teleurgestelde spelers in de kleedkamer zag na de wedstrijd.



,,Die jongens zaten na afloop in de kleedkamer alsof ze verloren hadden, terwijl we zijn teruggekomen van een 0-2 achterstand. Ik heb ze dan ook een compliment gegeven voor de manier waarop ze zich nog hebben teruggeknokt na de 0-2 achterstand, dat vind ik echt knap. Dit was weer een eerste keer dat we tegen een team speelden dat met tien man stond te verdedigen. Daar kunnen we ook weer veel van leren.”

