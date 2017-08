Van Gaal op bezoek bij AZ om jeugdopleiding te beoordelen

Kanon krijgt meteen basisplaats bij ADO

14:59 ADO-verdediger Wilfried Kanon wordt morgenavond in de uitwedstrijd tegen AZ meteen voor de leeuwen gegooid. Trainer Fons Groenendijk heeft alle vertrouwen in de 24-jarige Ivoriaan die in de voorbereiding geen minuut speelde, omdat hij pas deze week zijn contract met vijf jaar verlengde.