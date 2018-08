Van Gaal zegt droomjob ‘niet alleen voor Truus’ af

Van Gaal wilde niet zeggen om welk land of club het gaat. ,,Die job was op mijn lijf geschreven.''



De 66-jarige coach maakte eerder de afspraak met zijn vrouw Truus om op zijn 55ste te stoppen. Na die leeftijd was hij nog trainer bij AZ, Bayern München, Oranje en Manchester United. ,,Mijn vrouw Truus heeft in 1997 haar job opgezegd voor mij... Moet ik dan zo geil zijn om die baan te aanvaarden? Nee, ik heb de job niet alleen voor Truus geweigerd. Als ik alleen op de wereld was, had ik het gedaan. Maar dat ben ik niet. Tien jaar geleden zei ik dat oud wil worden met haar...''