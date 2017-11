Van Gelder en Kieft zijn het niet eens over gemis Kuyt bij Feyenoord

Presentator Jack van Gelder haalde vanavond in zijn programma Rondo het gemis van Dirk Kuyt bij het ploeterende Feyenoord nog eens aan, maar vaste tafelgast Wim Kieft had geen zin om dat onderwerp nog eens te bespreken. ,,Dat kun je nu wel blijven zeggen, maar hij is er nu niet meer bij."