Van Ginkel: belangrijk als het oliemannetje van PSV

Wat het nog knapper maakt, is dat hij tot nu toe steeds halverwege een seizoen kwam binnenvallen. Pas nu maakt Van Ginkel ook de start van het jaar mee. En die start was voor PSV dramatisch, alles is daar wel over gezegd en geschreven. ,,Of de crisis na twee competitiezeges al voorbij is?'' Van Ginkel proeft de vraag en houdt het antwoord in het midden. ,,Laat ik zeggen dat het wel meehelpt om de slechte smaak van onze valse start weg te nemen.''



Na het Europese echec tegen het Kroatische Osijek is er bij PSV in het elftal gesneden. Een belangrijke wijziging is de rol voor Van Ginkel. Iets verder naar achteren speelt hij nu. Ook in Breda vormt hij samen met Jorrit Hendrix het middenveldblok voor de verdediging.