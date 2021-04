Van Ginkel gelukkig bij PSV: ‘Ik denk niet dat ik nog voor Chelsea in aanmerking kom’

Video De Wit ingetogen na treffer: ‘Ik had op meer krediet gerekend’

10 april Dani de Wit scoorde namens AZ de tweede treffer in het gewonnen duel met Sparta (2-0), maar bij het vieren van het doelpunt leek aangever Jesper Karlsson haast blijer dan invaller De Wit, die niet tevreden is met zijn reserverol bij de Alkmaarders. ,,De teleurstelling is groot dat ik niet vaker speel”, aldus de aanvallende middenvelder bij ESPN.