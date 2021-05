Van Ginkel na drie jaar en drie dagen terug bij PSV: ‘Ik ben er altijd in blijven geloven’

Robben vraagteken bij Groningen voor thuisduel met AZ

12 mei FC Groningen-coach Danny Buijs weet nog niet of hij donderdag in het thuisduel met AZ over Arjen Robben kan beschikken. ,,We hebben geen blessures overgehouden aan het duel van zondag met FC Emmen, maar we moeten wel even kijken wat we met Arjen gaan doen”, blikte hij vooruit.