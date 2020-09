Van Groninger gezinsbode naar Mexicaanse media: alle ogen op Robben

Deventer cynisme knaagt aan GA Eag­les-manager Paul Bosvelt

11 september Go Ahead Eagles kent een moeizame seizoenstart, zoekt een scorende spits, maar heeft amper financiële middelen. De achterban verenigt zich na de 0-0 in Dordrecht nadrukkelijk, weet ook technisch manager Paul Bosvelt. ,,Aanvallend hebben we versterking nodig, maar we moeten wel de rust bewaren.’’