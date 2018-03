Jan van Halst doet stap terug bij FC Twente

Vorige week verlieten Van Halst en zijn gezin nog tijdens FC Twente - Willem II het stadion omdat er sprake was van een dreigende situatie. Tijdens de eerste helft waren er agressieve spreekkoren in zijn richting: 'Jantje, rot op'. De directeur werd vooraf ook al bekritiseerd door Vak-P middels een spandoek: 'Van bijtertje in het veld naar zakkenvullende antiheld'.



De bestuurlijke veranderingen zijn tot stand gekomen na overleg tussen de directeur, het Stichtingsbestuur en de Raad van Commissarissen. ,,We hebben de afgelopen dagen zeer intensieve gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen over de situatie waarin we ons bevinden", zegt Rene Takens, voorzitter Raad van Commissarissen. "Naar aanleiding van deze gesprekken zijn we met de directie – maar ook met het stichtingsbestuur – tot de conclusie gekomen dat het nodig is deze stap nu te moeten zetten.”