Van Hanegem topkandidaat trainersfunctie FC Den Bosch voor play-offs

LIVEBLOG LIVE | Van der Venne scoort en maakt de wedstrijd weer spannend

21:26 Go Ahead Eagles jaagt vanavond tegen RKC Waalwijk op de twaalfde thuiszege van het seizoen. Slaagt de ploeg van trainer John Stegeman in die missie dan is de derde plaats in de eerste divisie definitief zeker. GA Eagles speelt met de verwachte basisformatie.