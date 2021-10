Van Koeman en Cocu tot De Boer en Van Bommel: Nederlandse coaches falen massaal in het buitenland

Van Leo Beenhakker tot Louis van Gaal en van Guus Hiddink tot Dick Advocaat: Nederlandse trainers stonden bij grote buitenlandse clubs en voetbalbonden jarenlang in de internationale spotlights. Maar anno 2021 zijn de Nederlandse succestrainers in het buitenland op één hand te tellen.

Mark van Bommel werd zondag voor de tweede keer in zijn korte trainerscarrière ontslagen. Met vier winst uit dertien wedstrijden waren zijn resultaten meer dan teleurstellend. Hij sluit zich aan in een treurig rijtje van oud-voetballers met weinig succes in hun trainerscarrière.

Lees ook Welke trein komt er na twee pijnlijke ontslagen nog voorbij voor Van Bommel?

Zo werd Frank de Boer bij Crystal Palace en Inter snel ontslagen en mocht hij in de Verenigde Staten ook na een jaar al vertrekken. Phillip Cocu kon bij Fenerbahçe snel zijn spullen pakken en ook Jaap Stam werd na een lange reeks aan slechte resultaten weggestuurd bij Cincinnati.

Volledig scherm Phillip Cocu © AP

Alleen maar slechte resultaten

De Nederlandse trainers die nog wel actief zijn op het hoogste niveau presteren slecht of lijken alweer bijna te vertrekken. De situatie van Ronald Koeman is niet uit de kranten te slaan. Na het vertrek van Lionel Messi boekt de Zaandammer teleurstellende resultaten met de zwakke selectie die uit de schaduw van de Argentijn verrees. Er gaat geen week voorbij zonder harde kritiek op zijn werk.

En hij is niet de enige. John van ‘t Schip hoopte met Griekenland te kwalificeren voor het WK, maar zelfs de play-offs zijn al vrijwel buiten bereik. Naamgenoot John van den Brom ontweek maandag verrassend de zak toen deze aan zijn assistent Dennis Haar werd gegeven. Onder zijn leiding staat Racing Genk tiende in de competitie nadat de bekerwinnaar de laatste vijf wedstrijden verloor. Net als Genk in Europa is de kans klein dat Van den Brom er na de winter nog is.

Volledig scherm John van den Brom © BELGA

Overwintering in Europa lijkt voor Peter Bosz geen probleem. De oud-trainer van Ajax is de hoop in bange dagen voor de reputatie van Nederlandse coaches, maar van een daverend succes bij Lyon kunnen we nog niet spreken. Ondanks dat hij negen punten uit drie wedstrijden heeft in de Europa League, staat de Franse topclub negende in de Ligue 1. In tegenstelling tot Koeman, die in La Liga ook negende staat, heeft Bosz nog het volle vertrouwen van de achterban en de clubleiding.

Ruzie met de spelers

Niet alleen de slechte resultaten, maar ook de band met spelers zit verschillende Nederlandse trainers tegen. Frank de Boer vond dat hij bij Inter te maken had met een ‘verrotte groep', maar hij mocht er geen spelers uit gooien, hoe graag hij ook wilde.

Dick Advocaat liep tegen eenzelfde probleem aan bij Irak, waar hij vlak na zijn pensioen geen nee tegen kon zeggen. Al snel kwam er een beroemde foto naar buiten van Advocaat die het nationale elftal stond aan te sturen op een steiger bij het trainingscomplex. Die verheven positie stond uiteindelijk symbool voor zijn falen als bondscoach. Naar alle waarschijnlijkheid loodst hij Irak niet naar het WK, en zijn eigen spelers klagen in de pers over de afwezigheid van hun ‘respectloze’ trainer.

Volledig scherm Dick Advocaat in Irak © Soccer Iraq

Van Bommel blijkt bij Wolfsburg ook een slechte band te hebben gehad met zijn spelers. ,,De problemen tussen de voormalige Bayern-ster en het team moeten wel serieus zijn geweest, er is geen andere uitleg voor de terugval in prestaties", schrijft columnist en oud-voetballer Lothar Matthäus bij Sky Deutschland.

Ook niet in het Midden Oosten

In de oliestaten op het Arabische schiereiland proberen meerdere Nederlandse trainers een mooi zakcentje te verdienen en hun voetbalkennis te delen. Maar ook daar is het optreden van de coaches allesbehalve een uithangbord voor de Nederlandse school.

Bert van Marwijk staat nog voor een forse uitdaging om met de nationale ploeg van de Verenigde Arabische Emiraten het WK te halen. Ook zijn er geluiden vanuit de media richting Van Marwijk om op te stappen nadat een journalist is opgepakt voor ‘uitlatingen’ bij de uitzending van de wedstrijd tegen Irak.

Volledig scherm Erwin Koeman in actie bij Oman © Pro Shots

In hetzelfde land is Henk ten Cate voor de tweede keer vertrokken bij Al-Wahda na teleurstellende resultaten. Iets zuidelijker probeerde Erwin Koeman Oman verder te helpen, maar daar werd hij al na tien maanden ontslagen. Nu probeert hij Beitar Jerusalem verder te helpen, maar met 8 punten uit 7 wedstrijden zijn herleeft de Israëlische club de gloriedagen van 2019/20 nog niet.

Marcel Keizer heeft wel succes met Al Jazira in de VAE. Hij werd vorig seizoen kampioen en doet nu weer mee in de top.

Nieuwe generatie?

Er is een flinke generatie gepensioneerde voetballers onderweg. Sneijder, Kuyt, Vlaar, Boulahrouz, Huntelaar, Hofland, Bruins: allemaal zijn ze bezig of net klaar met de trainerscursus. Of zij de eer van Nederlandse trainers in het buitenland terugbrengen naar de gloriedagen van Leo Beenhakker bij Real Madrid of Louis van Gaal bij Bayern München is nog afwachten.

Bekijk hier al onze voetbalvideo's: