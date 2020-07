Van Leer kijkt alleen nog maar vooruit: ‘Het verleden zit in mijn rugzak’

Benjamin van Leer beleefde sportief weinig gelukkige jaren bij Ajax en later NAC, dat hem een seizoen huurde van de Amsterdamse club. Vandaag startte de voormalig jeugdkeeper van PSV officieel aan zijn volgende missie: eerste doelman worden van Sparta. ,,En als ik mijn niveau haal, ga ik er vanuit dat dit me lukt.”

De borst priemt fier vooruit, de blik in de ogen is ronduit vurig. De van Ajax overgekomen Benjamin van Leer heeft zojuist zijn eerste minuten gemaakt tijdens de groepstraining van Sparta. En nu, kort na afloop ervan, laat hij over zijn ambities bij de Rotterdamse club weinig misverstand bestaan. Het nummer één op zijn borst moet symbool staan voor de rol die hij gaat vertolken op Het Kasteel. ,,Wat ik precies met trainer Henk Fraser heb besproken, is tussen ons. Maar het lijkt me duidelijk waarom ik hier gekomen ben: eerste keeper van Sparta worden.”

Leuk, ontspannend ook. Zo betitelt Van Leer zijn eerste optreden op Het Kasteel, waar toeschouwers de eerste training vanwege het coronavirus ontbraken en Michaël Heylen (FC Emmen), Danzell Gravenberch (FC Dordrecht), Reda Kharchouch (Telstar) en Lennart Thy (PEC Zwolle) de nieuwe gezichten op het veld waren. Naast hen dus Van Leer, die in de eveneens nieuwe Maduka Okoye -een 1.98 meter lange Nigeriaan- ogenschijnlijk een geduchte concurrent krijgt in Spangen. Al noemt Van Leer het ‘alleen maar logisch’ dat Sparta meerdere goede keepers wil hebben.

Waar het Van Leer om gaat: de sportief teleurstellende periode bij Ajax en later NAC -waarmee hij degradeerde naar de eerste divisie- afsluiten. ,,Ik heb een moeilijke periode gekend. Alleen: Ik denk niet meer aan wat is geweest, het verleden zit in mijn rugzak. Ik kijk nu alleen nog maar vooruit”, stelt Van Leer, die voor zijn transfer naar Amsterdam de onbetwiste eerste keus was bij Roda JC. ,,Ik kijk er naar uit om voor Sparta te spelen, een hele mooie en traditierijke club met een trainer die ik nog ken vanuit onze gezamenlijke periode in de PSV-opleiding. Ik ben blij dat ik hier nu ben.”

Lieke Martens

Saillant detail: Van Leer - partner van Nederlands Elftal-speelster Lieke Martens - opent de competitie namens Sparta met een wedstrijd tegen Ajax. Of dat speciaal voor hem is? ,,Natuurlijk is dat speciaal”, besluit hij. ,,Speciaal op een leuke manier hoor, juist omdat ik er nog veel mensen ken. Maar voor mij telt nu alleen Sparta. Ik wil laten zien dat ik de afgelopen maanden niet stil heb gezeten. Ik heb er zin in.”