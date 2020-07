Van Madurodam naar de Kuip: ‘Alsof het droomhuis van de buren opeens te koop staat’

Door Mikos Gouka



Joris van Dijk haalt zijn schouders op. De nieuwe commercieel directeur van Feyenoord is pas twee weken in dienst van de Rotterdamse club, maar heeft naar eigen zeggen alle grappen over zijn vorige werkgever wel voorbij horen komen. De 46-jarige Hagenaar komt van attractiepark Madurodam in Den Haag. ,,De leukste grap? Ik ken ze inmiddels allemaal wel. Een klein salaris, een kleine overstap, kleine ideetjes, noem het maar op’’, zegt Van Dijk. ,,Bij Veronica Inside vooral. Het hoort er allemaal bij toch?’’



De fanshop die Van Dijk gisteren met Feyenoord opende is ook niet de grootste van de zes stuks die de club inmiddels in Rotterdam en omgeving heeft staan. En dan moest er in het Maasstad Ziekenhuis tussen de rekken vol gloednieuwe thuisshirts, die gisteren voor het eerst verkrijgbaar waren, ook nog plek worden ingeruimd voor een paar comfortabele stoeltjes. Wie in en rond het Maasstad Ziekenhuis een kijkje komt nemen bij een fanshop, kan best weleens slecht ter been zijn, is de logische gedachte.