Van Nistelrooij over mogelijk vertrek Gakpo: ‘Het is de vraag of je nu nog een vervanger kunt halen’

met video Ajax treft naast Liverpool en Napoli ook PSV-beul Rangers FC in groepsfase Champions League

Ajax treft dit Champions League-seizoen Liverpool, Napoli en Rangers FC in de groepsfase, zo heeft de loting in Istanboel uitgewezen. Ajax nam het in het seizoen 2020/2021 ook al tegen Liverpool op in de groepsfase. Ook Rangers FC is een saillante tegenstander. De Schotten, met Giovanni van Bronckhorst als coach, schakelden gisteren PSV uit in de play-offs.

25 augustus