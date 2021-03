Van Nistelrooy terug bij Oranje met meer bagage: ‘Ruud kan spelers vertellen hoe het werkt op een EK’

De Boer moet met drie WK-kwalifica­tie­du­els in krappe week meer dan ooit improvise­ren

22 maart De laatste interland is alweer vier maanden geleden, maar tijd om te wennen is er niet, zelfs niet om fatsoenlijk te trainen. Bondscoach Frank de Boer staat aan de vooravond van de meest volgepropte Oranjeweek ooit. Improvisatiekunst is geboden.