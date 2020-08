Van Persie als spitsentrainer terug bij Feyenoord: ‘Geen officiële functie’

,,Het is geen officiële functie", zegt Van Persie. ,,Ik vind het daarom ook lastig om het een naam te geven. Ik zie mezelf bijvoorbeeld niet als een spitsentrainer. Volgens mij is het een win-winsituatie: ik ga hier ontdekken of ik dit leuk vind en ik help de staf hier een beetje mee.”



Van Persie beëindigde een jaar geleden zijn voetballoopbaan bij Feyenoord. Met de club won hij in 2002 de UEFA Cup en na zijn terugkeer in 2018 ook de KNVB-beker.