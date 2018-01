Van Persie begint op de bank tegen FC Utrecht

Robin van Persie bleek de eerste twee dagen in Rotterdamse dienst volgens trainer Giovanni van Bronckhorst erg fit. De 34-jarige aanvaller zit ook bij de groep in Utrecht, maar zal plaatsnemen op de bank. Van Bronckhorst, die nogmaals aangaf Van Persie te zien als een diepe spits of een schaduwspits, gaf aan dat de kansloze verliespartij tegen Ajax hard is aangekomen in de Kuip. ,,Vooral omdat onze plannen die we op voetbalgebied hadden er niet uit kwamen’’, zegt de trainer, die beseft dat de titel definitief uit zicht is verdwenen. ,,De beker is nu belangrijk, maar de belangrijkste wedstrijd is toch die tegen FC Utrecht.’’



Ridgeciano Haps lijkt klaar voor een rentree. Als de bij AZ weggehaalde linksback zijn rentree maakt dat moet jeugdspeler Tyrll Malacia zijn plek afstaan en dat in een fase waarin hij met sneltreinvaart stappen maakt. ,,Hij kreeg kramp in de Arena, maar hij heeft het prima gedaan. En Haps komt er aan’’, zegt Van Bronckhorst.



De trainer heeft op het trainingsveld nog steeds de beschikking over spelers als Michiel Kramer en ook Miquel Nelom. Jongens die mogen vertrekken, die in principe niet meer in beeld zijn bij de hoofdmacht. Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden verloren deze week met Feyenoord 2 met liefst 0-3 van Excelsior. Aan die uitslag tilt de trainer niet te zwaar. ,,Het is voor die jongens zaak om minuten te maken, ze zullen in deze fase nog een beetje met de handrem erop spelen’’, zei Van Bronckhorst. ,,Dat is normaal."



Feyenoord speelt morgenavond om 20.00 uur de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht.