Van Persie: Eindigen in ere, dat is volgens mij wel gelukt

Door Mikos Gouka



Al die vrienden en bekenden op de tribune, zó wil Robin van Persie het. Geen toeters en bellen, met gewoon voetballen ‘om het echie’. De spits had een jaar de tijd om af te tellen naar zijn laatste optreden. ,,Pas na het duel met AZ op 20 april, waarin we de derde plek zo goed als zeker veiligstelden, is het besef echt gaan leven dat mijn carrière als voetballer bijna klaar is’’, zegt de 35-jarige topscorer aller tijden van Oranje (50 goals in 102 interlands). ,,Dat voelde ik de afgelopen weken een beetje in mijn buik. De voorbereiding op de wedstrijd tegen ADO was daardoor iets anders dan een normale wedstrijdvoorbereiding.’’



Het voelt toch als een toegift. Van Persie leek er een jaar geleden al een punt achter te zetten. ,,Vorige zomer twijfelde ik al om door te gaan, omdat ik fysiek wat probleempjes had’’, zegt Van Persie. ,,Toen heb ik vrij duidelijk aangegeven dat het plan was om nog één jaar te spelen en dan te stoppen. Ik ben blij dat ik de keuze vorige zomer al heb gemaakt, omdat ik daardoor een heel jaar de tijd had om me mentaal voor te bereiden op het afscheid. Als ik die beslissing pas een paar weken geleden zou hebben genomen, was het waarschijnlijk best heftig geweest om dat in zo’n korte tijd te verwerken. Nu heb ik een jaar de tijd gehad om me voor te bereiden op het afscheid en dat is me goed afgegaan.’’

(Artikel gaat verder onder de foto)