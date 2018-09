Van Persie: Feyenoord niet te afhankelijk van mij en Berghuis

Robin van Persie was vanmiddag betrokken bij drie treffers van Feyenoord in het met 4-1 gewonnen duel met NAC. Steven Berghuis drukte zijn stempel op twee goals. Maar volgens Van Persie is Feyenoord niet te afhankelijk van het duo.

,,We kijken heel goed naar de ruimtes die er zijn. Niet alleen Steven en ik, de andere jongens ook. Je moet wel een beetje mazzel hebben dat die bal goed valt en dat is bij ons de laatste tijd het geval'', aldus Van Persie tegenover FOX Sports.

De tweede goal van Feyenoord was het mooist. Van Persie kopte de diepe bal naar eigen zeggen bewust naar achteren en via doelman Van Leer kwam de Rotterdamse club op voorsprong. ,,Ik heb de goal er zelf niet in zien gaan, maar begreep dat die terug kwam via de keeper. Mooie pass van Steven, die hem er achter legde. Ik twijfelde of het in één keer kon en dat was zo. Ging er lekker in. Maar dan heb ik dus niet drie doelpunten gemaakt, maar twee.''

Van Persie had halverwege de eerste helft de score geopend en nam ook de 3-1 voor zijn rekening. ,,Toen we de rust in gingen met 1-1, wisten we dat we in de tweede helft aan de bak moesten. Dat hebben we gedaan. Uiteindelijk is dit een mooie en terechte overwinning'', zei Van Persie na de 4-2 in de Kuip.

Volgens trainer Giovanni van Bronckhorst was de overwinning van Feyenoord verdiend. ,,NAC had een compacte organisatie en we hadden moeite om de opening te vinden. In de tweede helft liepen zij wat meer uit de organisatie en daardoor kwam er meer ruimte en die hebben we goed benut.''

Waar Steven Berghuis belangrijk was, zo was Sam Larsson vrijwel onzichtbaar. Van Bronckhorst: ,,Sam zal ook teleurgesteld over zijn optreden van vandaag. Ook in de fase waarin hij nu zit moeten we hem steunen.''