Van Persie heeft last van knie en twijfelt over Bulgarije

,,Vooraf wisten we dat Frankrijk een heel goede ploeg heeft. Nou, dat heb je ook op het veld kunnen zien. Het is een grote uitslag, maar Frankrijk was gewoon beter.''

Van Persie, die bevestigde dat hij bij Fenerbahçe blijft, wanhoopte echter niet in Parijs. ,,Dankzij de overwinning van Bulgarije op Zweden ligt er voor ons toch nog een grote kans. Hoop is er altijd en zeker nu. We moeten onszelf herpakken en positief blijven. Zondag tegen Bulgarije moeten we alles op alles zetten om in de race te blijven.''

Van Persie wil morgen zijn knie laten onderzoeken en bekijken of hij Bulgarije zondag haalt. ,,Het doet hartstikke veel pijn.''