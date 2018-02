Van Persie helpt Feyenoord met één moment aan zege

Door Mikos Gouka



Heracles voelde zich in de Kuip zo veilig dat Peter van Ooijen besloot om er eens een hakballetje uit te gooien. De middenvelder van de Almeloërs leed na een uur spelen oliedom, maar vooral peperduur balverlies. Zijn wanhopige achtervolging richting Steven Berghuis leverde niets meer op. Tonny Vilhena speelde Robin van Persie aan en de topscorer aller tijden van Oranje schoot met links raak: 1-0.



Het maakte een einde aan bijna een voetballende lijdensweg van een uur in Rotterdam. Feyenoord wist in de Kuip dit keer weliswaar voortdurend de vrije man makkelijk te vinden, maar dat was dan ook exact wat Heracles wilde. Kevin Diks werd door de ploeg van trainer John Stegeman volledig vrijgelaten. Diks, rechtsbenig maar opgesteld als linksback, kreeg de ondankbare taak om de aanvallen namens de regerend landskampioen op te zetten. Met Jean-Paul Boëtius, niet bepaald in de vorm van zijn leven, voor hem was dat niet eenvoudig.



Door Robin van Persie kort achter Jørgensen te laten spelen neemt Giovanni van Bronckhorst een risico. De routinier speelt als een pure aanvaller en regelmatig lag er een gapend gat op het Rotterdamse middenveld. Daar staat tegenover dat Van Persie zijn meerwaarde zal hebben in balbezit, met de 1-0 als meest duidelijke voorbeeld.



Heracles zal zich afvragen waarom de ploeg op dat moment niet zelf al op voorsprong was gekomen. De bezoekers kregen voor rust kansen met Tim Breukers, Brandley Kuwas en Vincent Vermeij, maar de nauwkeurigheid ontbrak volledig. Na rust vuurde Kristoffer Peterson tegen de onderkant van de lat, de rebound was niet besteed aan eerst Vermeij en vervolgens Kuwas.



De overmoedigheid van Van Ooijen werd dus genadeloos afgestraft. De afronding van Van Persie was iets wat zijn teamgenoten al hadden waargenomen op het trainingveld. Afronden doe je altijd met een gedachte, altijd tussen de palen en altijd in een hoek. Met luid applaus verdween Van Persie ruim een kwartier voor tijd naar de kant, Jens Toornstra was zijn vervanger. Toen bleek ook dat Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi wel een conditioneel jasje hadden uitgedaan op een middenveld dat af en toe zo open lag dat het nauwelijks viel aan te lopen. Het bleef echter zonder gevolgen en de driepunter zorgde alweer voor een brede glimlach in de Kuip.