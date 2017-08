Van Persie in definitieve selectie, Van de Beek debuteert

Van Persie speelde zijn laatste interland op 13 oktober 2015 tegen Tsjechië, drie dagen nadat hij als invaller tegen Kazachstan op honderd interlands was gekomen. Van Persie liep twee weken geleden een lichte blessure op, maar speelde zondag een helft tegen Trabzonspor. Donderdag ging hij na een klein uur naar de kant in het duel met Vardar in de voorronde van de Europa League. ,,Ik denk dat hij nog steeds een van de beste aanvallers is die we hebben", zei Advocaat over Van Persie. ,,Daarom is hij er nu bij. Hij was een beetje aan het kwakkelen met zijn fitheid, maar ik denk dat hij nog steeds een goede bijdrage kan leveren."



Vlekje

Donny van de Beek debuteert in de selectie van Oranje. Advocaat heeft ook Karim Rekik, Davy Pröpper em Marco van Ginkel weer opgeroepen. Davy Klaassen ontbreekt wegens een blessure en Virgil van Dijk is niet opgeroepen omdat hij niet traint met Southampton. Klaassen, Bruno Martins Indi, Jens Toornstra, Ryan Babel, Steven Berghuis, Eljero Elia, Jürgen Locadia en Jeremain Lens zaten wel in de voorselectie maar zijn afgevallen. Belangrijke spelers als Arjen Robben, Vincent Janssen, Wesley Sneijder en Van Persie zijn dit seizoen nog niet veel in actie gekomen. ,,Wat dat beteft zit op veel spelers een vlekje", zei Advocaat. ,,Want als ik principieel had moeten zijn, dan had ik maar twaalf spelers kunnen oproepen. En dat kan niet."



Oranje heeft drie punten achterstand op Frankrijk en Zweden en is eigenlijk alleen gebaat bij twee overwinningen, te beginnen in Stade de France in Parijs. ,,Ik denk dat het zeker mogelijk is", zei Advocaat. ,,We zullen vanuit een goede organisatie gaan spelen en hebben aanvallende kwaliteiten. Dan is alles mogelijk. Rosenborg kan zo ook van Ajax winnen."



Advocaat is niet pessimistisch over de toekomst van het Nederlands voetbal, nu na PSV ook Ajax is uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League. ,,Een paar maanden geleden stond Ajax in de finale en was iedereen lyrisch. Kunnen ze er nu dan niets meer van?"