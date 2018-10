Van Persie is de haat ontgroeid

Deze Feyenoor­ders waren wél succesvol in de Arena

26 oktober Feyenoord begint zondag aan de Klassieker in de wetenschap dat het maar twee van de laatste dertig edities van de titanenstrijd won. En in Amsterdam is het doorgaans nóg moeilijker voor de Rotterdammers. Welke Feyenoord-spelers zorgden deze eeuw wél voor spaarzaam succes in Amsterdam?