Van Persie kent de plannen, maar verklapt nog niks

Door Mikos Gouka



De topscorer aller tijden van Oranje weet uiteraard allang wat zijn rol de komende wedstrijden zal zijn. Fysiek lijkt het onmogelijk om tweemaal in de basis te beginnen in vier wedstrijden. Dan zou zondag tegen PSV en zaterdag tegen NAC ideaal zijn. Maar midweeks moet Feyenoord van Willem II winnen om het seizoen nog enigszins te redden. ,,Ik hou het binnenskamers’’, zegt Van Persie. ,,Maar ik weet wat de trainer voor plannen heeft. Hoe ik me voelde na Heracles? De tweede dag voelde ik het behoorlijk. Vanaf dag drie ging het weer.’’



Er zou ook nog gediscussieerd kunnen worden over zijn rol. Moet hij achter de spits of juist in de punt van de aanval. Van Persie legde zondag na de 1-0 winst tegen Heracles het verschil uit. ,,Maar dat was niet om aan te geven waar ik zelf wil spelen. Ik heb geen voorkeur. Ik wil minuten maken en dan is het fijn dat er meerdere opties zijn.’’



Het lijkt er op dat Van Persie tegen PSV achter de hand zal worden gehouden. Karim El Ahmadi schetst het verschil op het middenveld als Toornstra speelt of Van Persie. ,,Als Robin daar speelt moeten Tonny Vilhena en ik misschien iets meer controlerend spelen’’, zegt El Ahmadi. ,,En welke wedstrijd belangrijker is? We staan te laag, we moeten klimmen en dan moeten we van PSV winnen. En daarna komt pas Willem II.’’