Van Persie komend seizoen aan de slag als assistent bij Feyenoord-jeugd

Samenvatting Filmpje Van Persie geeft winnend Emmen extra zetje: 'Wil je een winnaar zijn of een loser?’

20 februari Aanvoerder Michael de Leeuw moest keer op keer na een nieuwe nederlaag uitleggen wat er allemaal fout was gegaan bij FC Emmen. Maar vanavond kon hij eindelijk de pers lachend te woord staan nadat er met 3-2 was gewonnen van PEC Zwolle. ,,Dit is echt heerlijk. Na 23 wedstrijden eindelijk een keer winnen voelt echt fantastisch.”