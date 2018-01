Van Persie krijgt zijn nummer 32 bij Feyenoord

In het Maasgebouw kreeg de geboren Rotterdammer uit handen van technisch directeur Martin van Geel zijn nieuwe shirt, met als rugnummer 32. ,,Dit nummer heeft een speciale waarde", zegt Van Persie. ,,Dit is het nummer waarin ik mijn debuut maakte. Ik ben blij om thuis te zijn bij onze prachtige club."

De Rotterdammer, die als linksbuiten doorbrak bij Feyenoord, veroverde enkele maanden na zijn debuut bij Feyenoord meteen de UEFA Cup. Van Persie vertrok in 2004 uit De Kuip. Hij groeide daarna bij Arsenal uit tot een internationale vedette en maakte Manchester United kampioen. Van Persie verhuisde in 2015 naar Fenerbahçe, waar hij dit seizoen echter uit de gratie raakte en zijn contract liet ontbinden. Nu keert hij als topscorer aller tijden van Oranje terug in De Kuip.

,,Toen ik zestien was, kreeg ik hier bij Feyenoord een zogeheten 'koelkastcontract', dat later overging in een gewoon contract. Dat heb ik nooit verlengd, dus dit is pas mijn tweede contract hier'', vertelde Van Persie. ,,Je hebt samen met je vrouw Bouchra een heel mooie reis gemaakt'', zei Van Geel. ,,Rotterdam, Londen, Manchester, Istanboel en nu weer terug in Rotterdam. Dit shirt blijft toch het allermooiste.''