Van Persie mist FC Groningen, maar mikt op terugkeer tegen PSV

Bij Feyenoord noemden ze vandaag de wedstrijd tegen FC Groningen, zondag in de Kuip, de eerste finale tot de winterstop. ,,Als we nog iets willen dit seizoen, breekt er nu een belangrijke periode aan. Allereerst met drie thuiswedstrijden,” zegt Giovanni van Bronckhorst.

Door Mikos Gouka



Alleen moet de trainer van de nummer drie van de eredivisie het tegen FC Groningen wel doen zonder Robin van Persie. De aanvoerder kampt al twee weken met een lichte spierblessure en die is niet op tijd genezen voor Groningen thuis. ,,Robin trainde niet mee. Maandag moet hij weer aansluiten bij de groep. We hebben goede hoop dat hij dan volgende week terug is.’’

Dat is tegen PSV, de ongeslagen koploper. Van Bronckhorst roemde in de Kuip vandaag Tonny Vilhena, die bij Oranje zo goed inviel tegen Frankrijk. ,,De interlandperiode was goed voor Oranje, maar bij ons stonden er veel minder spelers op het veld. Toch hebben we een bijna fitte selectie. En Vilhena heeft het bij Oranje erg goed gedaan. Daar ben ik erg blij mee.’’

FC Groningen thuis moet normaal gesproken geen enorme problemen opleveren voor Feyenoord. Alleen moet het dus zonder Van Persie en de langdurig geblesseerde Ridgeciano Haps gebeuren. Luis Sinisterra ontbreekt ook. De Colombiaan is fit na zijn hamstringblessure, maar moet eerst ritme opdoen in het tweede elftal. Jeremiah St. Juste is nog geschorst.