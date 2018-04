Van Persie's fraaie reis

Weghorst ontgoo­cheld: 'Echt heel teleurstel­lend'

22 april Wout Weghorst had nauwelijks woorden voor de 0-3 nederlaag tegen Feyenoord in de KNVB-bekerfinale. De spits kwam amper tot kansen en was na afloop zo verdrietig dat hij moeite had met praten: ,,We hebben niet gedaan wat we zo goed kunnen."