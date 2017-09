Van Persie spreekt kruisbandblessure tegen: 'Kleine knieblessure'

Fenerbahçe meldde vanochtend dat de aanvaller tijdens de interland met Frankrijk een scheurtje had opgelopen in zijn voorste kruisband. ,,Ik vind het vervelend dat eerdere berichten zonder mijn instemming zijn verspreid", aldus de international. ,,Ik heb een kleine knieblessure waardoor ik zo'n drie weken uitgeschakeld ben. Dat is de conclusie van meerdere vooraanstaande kniespecialisten op basis van scans, tests en het feit dat ik de wedstrijd kon vervolgen nadat ik de blessure opliep."



Van Persie werd voor de interland met Frankrijk voor het eerst in twee jaar opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hij viel na een uur spelen in voor Vincent Janssen, maar kreeg al snel last van zijn knie. De aanvaller verliet een dag later het trainingskamp en speelde niet meer mee tegen Bulgarije.