Van Persie terug in voorselectie Oranje, Van Dijk ontbreekt

,,Robin is een speler die we nu misschien kunnen gebruiken’’, zegt Advocaat, die bij Oranje puur is aangesteld voor de korte termijn. Zijn contract tot loopt zolang Nederland nog kans maakt op deelname aan het WK van 2018. Op dat traject wordt Frankrijk-uit een cruciaal duel, waarin een nederlaag waarschijnlijk funest is.



Van Persie speelde in oktober 2015 voor het laatst in Oranje, toen nog onder Danny Blind. Voor Ryan Babel, ook opgenomen in de voorlopige selectie, is dat zelfs al van 2011 geleden. ,,Ik kies de komende tijd voor ervaring en bewezen kwaliteit, niet voor wat er in potentie misschien in zit bij spelers’’, kondigde Advocaat onlangs al aan.



In de groep van 32 man zitten liefst 24 spelers van buitenlandse clubs. Onder hen ook de captains Arjen Robben en Wesley Sneijder, die nog weinig of geen speelminuten maakten, maar op wie Advocaat wel wil bouwen voor de slag in Parijs.