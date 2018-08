Van Persie twijfelgeval voor stadsderby

Door Mikos Gouka



De geblesseerde Nicolai Jørgensen is nog geen optie als spits vanwege een voetblessure. In de Kuip zeggen ze zo weinig mogelijk over de spits. ,,Ik ben zo kortaf over Jørgensen omdat we zelf ook niet exact weten hoe het er voor staat’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Ik hoop dat we daar binnenkort meer duidelijkheid over krijgen. Wat er onduidelijk is, zijn blessure of het moment van terugkeer? Dat laatste."