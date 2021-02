Van Persie, Van Ginkel, El Khayati of Isak: wie is de beste winteraankoop van deze eeuw?

Serieuze hartkwaal treft jonge GA Eag­les-aanvaller Crowther (20): ‘Lijkt op Daley Blind’

18 februari Angst en twijfel vechten om voorrang. De onzekerheid knaagt, terwijl de schrik door het lichaam jaagt van een bevlogen sportman die tot stilstand is gekomen. Voor Sam Crowther (20) is het seizoen bij Go Ahead Eagles vanwege serieuze hartproblemen voorbij. De aanvaller van de Deventer eerstedivisionist kampt met een ontstoken hartspier en moet rust houden. ,,Dit is wel ernstig.”